« La forme au travail, ça se construit ! » Salle des loisirs, Les Bois-d'Anjou Catégories d’Évènement: Les Bois d'Anjou

Maine-et-Loire

« La forme au travail, ça se construit ! » Salle des loisirs,, 17 mars 2023, Les Bois-d'Anjou. « La forme au travail, ça se construit ! » Vendredi 17 mars, 19h00 Salle des loisirs, Intervention d’un kinésithérapeute de KinéLoire – expert en Prévention Santé Présence d’un conseiller en prévention de la MSA Echanges autour d’un buffet Soirée à partir de 19h, ouverte à tous – gratuite Salle des loisirs, Route des Mandottières, BRION, LES BOIS d’ANJOU Les Bois-d’Anjou 49250 Brion Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:00:00+01:00 – 2023-03-17T21:30:00+01:00

2023-03-17T19:00:00+01:00 – 2023-03-17T21:30:00+01:00 santé prévention

Détails Catégories d’Évènement: Les Bois d'Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Salle des loisirs, Adresse Route des Mandottières, BRION, LES BOIS d'ANJOU Ville Les Bois-d'Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Salle des loisirs, Les Bois-d'Anjou

Salle des loisirs, Les Bois-d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les bois-d'anjou/

« La forme au travail, ça se construit ! » Salle des loisirs, 2023-03-17 was last modified: by « La forme au travail, ça se construit ! » Salle des loisirs, Salle des loisirs, 17 mars 2023 Les Bois-d'Anjou Salle des loisirs

Les Bois-d'Anjou Maine-et-Loire