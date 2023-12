LOTO DE L’ECOLE SAINT-JOSEPH DE TIGNÉ Salle des Loisirs Leclerc Lys-Haut-Layon Catégories d’Évènement: Lys-Haut-Layon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 12:30:00

L’association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph de Tigné organise un loto ouvert à tous.

Il y aura 2200€ de lots à gagner : bons d’achat, bons carburant, cafetière à grains, machine à croques et gauffres, caisse à outil, bons pour des massages, paniers garnis, etc. Le gros lot atteint un montant de 800€.

Ouverture des portes à 12h30 (restauration sur place).

Début du loto à 14h.

​Réservation au 06 66 39 55 64. .

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire

