Foire aux livres, cartes postales Salle des Loisirs La Celle-Dunoise, 22 octobre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Venez chiner à la foire aux livres et découvrir la perle rare..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Salle des Loisirs

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come to the book fair and discover the rare pearl.

Venga a curiosear a la feria del libro y encuentre esa joya rara.

Stöbern Sie auf der Buchmesse und entdecken Sie die seltene Perle.

Mise à jour le 2023-04-28 par Creuse Tourisme