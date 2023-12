La grande boucle Salle des loisirs Dun-le-Palestel, 9 juin 2024, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09 16:00:00

Randonnée pédestre avec 4 circuits : 10, 15, 20 et 30 kms. Inscriptions de 7h à 9h salle des loisirs place Ph.Daulny.

Rens au 06 79 77 29 00..

Salle des loisirs place Daulny

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-20 par OT Pays Dunois