Randonnée pédestre salle des loisirs Colondannes, 5 novembre 2023, Colondannes.

Colondannes,Creuse

Randonnée pédestre de 8 à 15kms, à 8h00 à la salle des loisirs, tarif 4€. Inscriptions obligatoires au 06 45 96 48 19..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 12:00:00. EUR.

salle des loisirs

Colondannes 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



8 to 15 km hike, 8:00 am at the salle des loisirs, 4? fee. Registration required on 06 45 96 48 19.

Caminata de 8 a 15 km, a las 8.00 h en la salle des loisirs, precio 4? Hay que inscribirse en el 06 45 96 48 19.

Wanderung von 8 bis 15 km, um 8:00 Uhr am Freizeitraum, Preis 4? Anmeldung erforderlich unter 06 45 96 48 19.

Mise à jour le 2023-10-18 par Creuse Tourisme