SUNBATHER LA PHAZE SALLE ‘DES LENDEMAINS QUI CHANTENT’ Tulle, 3 mai 2024, Tulle.

Avec la réalisation de 15 albums et plus de 800 concerts, Martin Nathan multiplie depuis 20 ans les propositions artistiques les plus aventureuses et diverses sous le nom de Brain Damage. Considéré comme l’un des créateurs de la scène dub en France à la fin des années 90, il se présente rapidement comme une influence majeure pour toute une génération de musiciens. N’étant pas du genre à se reposer sur les modèles qu’il a lui-même fondés, il se renouvelle sans cesse au gré de ses multiples projets, enchaînant notamment des collaborations toujours plus prestigieuses avec des pointures comme High Tone (fr), Vibronics (uk), Horace Andy (Ja), Harrison Stafford (usa), Big Youth (Ja), ou plus récemment Groundation (usa). Parallèlement à ses multiples productions, ses fameuses prestations scéniques explosives lui confèrent une solide réputation internationale, et il est plus que rare de voir un artiste passer allègrement le cap des 20 ans de carrière avec tant de vitalité et une créativité intacte.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE ‘DES LENDEMAINS QUI CHANTENT’ AVENUE LIEUTENANT COLONEL FARO 19000 Tulle 19