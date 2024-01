KARAOKAY LIVE SALLE ‘DES LENDEMAINS QUI CHANTENT’ Tulle, samedi 16 mars 2024.

Venez chanter en karaoké sur scène accompagné d’un vrai groupe : une soirée dont vous êtes le héros / héroïne !Le KaraOkay Live est composé du groupe Okay Monday (guitare, basse, batteries, chœurs) et présenté par Paprika Kinski qui s’occupe également de prendre les inscriptions et de rassurer les participant.e.s ! Pour toutes les personnes habitées par le démon du karaoké, celles qui aiment se la jouer cool sur scène avec des morceaux chics, ou simplement hurler des plaisirs coupables à la face du monde comme si c’était la dernière fois ! Évidemment, la formation proposé sur scène permet de revisiter les titres de manière plus rock. Adrénaline assurée pour tous les participant.e.s

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE ‘DES LENDEMAINS QUI CHANTENT’ AVENUE LIEUTENANT COLONEL FARO 19000 Tulle 19