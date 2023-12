Cours de Qi Gong Salle des jardins de frugie. Saint-Pierre-de-Frugie, 14 décembre 2023 10:00, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Tous les jeudis

Séries de Qi Gong. Exercices de respiration et d’automassage taoïstes.

10€ la séance ou 95€ le trimestre.

Pré-inscription souhaité..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 11:30:00. EUR.

Salle des jardins de frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday

Qi Gong series. Taoist breathing and self-massage exercises.

10? per session or 95? per trimester.

Pre-registration required.

Todos los jueves

Serie Qi Gong. Ejercicios taoístas de respiración y automasaje.

10? por sesión o 95? por trimestre.

Preinscripción obligatoria.

Jeden Donnerstag

Reihen von Qi Gong. Taoistische Atemübungen und Selbstmassage.

10? pro Sitzung oder 95? pro Quartal.

Voranmeldung erwünscht.

Mise à jour le 2023-12-05 par Isle-Auvézère