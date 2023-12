Stage danses des Balkans et d’Israël Salle des Ifs, Saint-Jean-de-Bournay (38) Stage danses des Balkans et d’Israël Salle des Ifs, Saint-Jean-de-Bournay (38), 10 décembre 2023, . Stage danses des Balkans et d’Israël Dimanche 10 décembre, 10h00 Salle des Ifs, Saint-Jean-de-Bournay (38) Un beau stage de danses des Balkans et d’Israël sur la journée du dimanche 10 décembre – Accueil à 9h30 avec repas partagé à midi Ce stage aura lieu salle des ifs à St Jean de Bournay : il sera animé par Marc CURCIO, animateur régulier de Charamelle. Le plan est ici : localisation salle des Ifs à St Jean de Bournay Il reste encore quelques places.Pour s’inscrire, écrire à Charamelle : charamelle.assoc@gmail.comUn mail de confirmation ou d’impossibilité d’inscription si le nombre maximum de participants a été atteint vous sera alors envoyé. Charamelle ne fournit pas d’ustensile pour le déjeuner ; s’il vous plaît, pensez bien à apporter, en sus de la nourriture, verres, couverts, assiette, bol… bref, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. à bientôt peut-être, Charamelle source : événement Stage danses des Balkans et d’Israël publié sur AgendaTrad Salle des Ifs, Saint-Jean-de-Bournay (38) 13 rue Hector Berlioz

