Hey Jo ? Salle des Hôpitaux, 29 avril 2023, Erquy. Hey Jo ? Samedi 29 avril, 18h00 Salle des Hôpitaux Participation libre Avec Paul Thaddeus et Ludovic Souliman

Un duo tout nouveau pour un mélimélo de conte et de piano, de chansons et de rêveries. C’est une création en chantier pour enchanter le temps en terre de culture humaine.

Cette rencontre est soutenue par le service culturel de la ville d’Erquy. Durée 1 heure Salle des Hôpitaux rue des écoles, Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

