Causerie en breton Salle des hirondelles, 24 mars 2023, Cléguérec. Causerie en breton Vendredi 24 mars, 19h30 Salle des hirondelles Gratuit Venez donc causer en breton avec l’association Flaperion Kleg sur des sujets divers. Il y aura du goût ! Salle des hirondelles Rue des Marronniers, Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

famille amis Mannaïg Le Dortz ©Ti ar Vro Bro Pondi

