Foire à la Puériculture Jouets et Livres salle des Granges du Château Saint-Martin-aux-Arbres, 14 octobre 2023, Saint-Martin-aux-Arbres.

Saint-Martin-aux-Arbres,Seine-Maritime

Le Comité des Fêtes de Saint Martin aux Arbres organise sa Foire à la Puériculture, Jouets et Livres samedi 14 octobre 2023 de 09h à 18h à la salle des granges du Château

5€ la table(1.80m)+1 chèque de caution de 15€(rendu en fin de journée)

Buvette et restauration sur place

Renseignements: 02 35 56 01 81 ou 02 35 56 69 31.

salle des Granges du Château

Saint-Martin-aux-Arbres 76760 Seine-Maritime Normandie



The Comité des Fêtes de Saint Martin aux Arbres organizes its « Foire à la Puériculture, Jouets et Livres » on Saturday, October 14, 2023 from 09h to 18h at the Salle des Granges du Château

5? per table(1.80m)+1 deposit cheque for 15?(returned at the end of the day)

Refreshments and catering on site

Information: 02 35 56 01 81 or 02 35 56 69 31

El Comité des Fêtes de Saint Martin aux Arbres organiza su Feria de Viveros, Juguetes y Libros el sábado 14 de octubre de 2023 de 9:00 a 18:00 en la Salle des Granges du Château

5 por mesa (1,80 m) + cheque fianza de 15 euros (devuelto al final del día)

Refrescos y catering in situ

Información: 02 35 56 01 81 o 02 35 56 69 31

Das Festkomitee von Saint Martin aux Arbres organisiert am Samstag, den 14. Oktober 2023, von 9 bis 18 Uhr im Saal der Scheunen des Schlosses einen Markt für Kinderkleidung, Spielzeug und Bücher

5? pro Tisch (1,80m) + 1 Kautionsscheck über 15?

Getränke und Speisen vor Ort

Informationen: 02 35 56 01 81 oder 02 35 56 69 31

