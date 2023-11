Rencontre « Demain quels projets pour mon enfant sur ma commune ? » Salle des Forges Montréverd Catégories d’Évènement: Montréverd

Vendée Rencontre « Demain quels projets pour mon enfant sur ma commune ? » Salle des Forges Montréverd, 20 novembre 2023, Montréverd. Rencontre « Demain quels projets pour mon enfant sur ma commune ? » Lundi 20 novembre, 20h00 Salle des Forges Rencontre portée par l’association FR Montréverd.

« Demain quels projets pour mon enfant sur ma commune ? »

L’association Familles Rurales Montréverd vous invite à cette soirée pour échanger sur cette question concernant la petite enfance et l’enfance !

Soirée ludique, interactive et conviviale ouverte aux parents.

Comptant sur votre participation ! Salle des Forges 6 rue du Stade – Saint-André-Treize-Voies, 85260 Montréverd Montréverd 85260 Saint-André-Treize-Voies Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07-61-02-84-88 »}, {« type »: « email », « value »: « famillesrurales.montreverd@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T20:00:00+01:00 – 2023-11-20T22:00:00+01:00

