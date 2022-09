Venez Fêter les 20 ans du CQF Salle des Fontanelles Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Venez Fêter les 20 ans du CQF Salle des Fontanelles, 8 octobre 2022, Castanet-Tolosan. Venez Fêter les 20 ans du CQF Samedi 8 octobre, 16h00 Salle des Fontanelles

Pour les 20 ans du CQF, venez profiter de nombreuses activités Samedi 08 Octobre de 16h à 23h au parc des fontanelles Salle des Fontanelles Parc des Fontanelles – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Le samedi 8 Octobre, le CQF fête ses 20 ans au parc des fontanelles. Au programme, chateau gonflable, rallye dans le parc, un concert en début de soirée avec buvette et de nombreuses autres surprises…

2022-10-08T16:00:00+02:00

2022-10-08T23:00:00+02:00

