VIDE-GRENIERS LE COS BAULOIS salle des floralies, 16 avril 2023, La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique . Toute l’équipe du Comité des oeuvres sociales de La Baule-Escoublac est heureuse de débuter le Printemps en organisant un vide-greniers. Pour toutes informations et INSCRIPTIONS, vous pouvez contacter le 02.72.45.79.63 60 emplacements (nus) (3×3 = 9m²)

Stand en intérieur : 12 €

Bar et restauration sur place. cos@mairie-labaule.fr +33 2 51 75 75 60 https://www.facebook.com/cosdelabaule salle des floralies place des salines La Baule-Escoublac

