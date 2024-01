Conférence de Yves Marie ALLAIN – Végétaux venus d’ailleurs Salle des Floralies La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Fin : 2024-01-25T14:30:00+01:00 – 2024-01-26T00:30:00+01:00 Découvrons le rôle des navires et des équipages sur l’introducion des végétaux venu d’ailleurs au cours des siècles. Adhésions :

Cotisation annuelle : 18€ Tarif entrées conférence :

Adhérents

20€ carnet de 5 entrées

35€ carnet de 10 entrées

Non adhérents

5€ l'entrée

Salle des Floralies
Place des Salines
44500 La baule escoublac

02 40 60 06 76
https://www.labaule-guerande.com/conference-de-yves-marie-allain-vegetaux-venus-d-ailleurs-la-baule-escoublac.html

