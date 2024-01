Conférence de Hervé LE HÉNAFF – Johannes Kepler Salle des Floralies La baule escoublac, 11 janvier 2024, La baule escoublac.

Conférence de Hervé LE HÉNAFF – Johannes Kepler Jeudi 11 janvier, 14h30 Salle des Floralies 1 personne: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T14:30:00+01:00 – 2024-01-12T00:30:00+01:00

Fin : 2024-01-11T14:30:00+01:00 – 2024-01-12T00:30:00+01:00

Hervé Le Hénaff nous évoquera la vie de Johnnes Kepler, astronome allemand.

Contemporain de Galilée, baigné des idées de Copernic et utilisant les données précises des observations de Tycho Brahé, Kepler a su élargir son champs de vision à de nombreux domaines pour rechercher et comprendre l’harmonie de l’Univers : biologie, physique, astronomie, mathématiques, théologie et musique. Il nous quitte en 1610, nous laissant entre autres, 3 lois fondamentales qui décrivent le mouvement des planètes autour du soleil et qui, 400 ans plus tard, feront orbiter des milliers de satellites artificiels autour de la Terre.

Adhésions :

Cotisation annuelle : 18€

Tarif entrées conférences :

Adhérents

20€ carnet de 5 entrées

35€ carnet de 10 entrées

Non adhérents

5€ l’entrée

Paiement par chèque.

Salle des Floralies Place des Salines 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 06 76 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-de-herve-le-henaff-johannes-kepler-la-baule-escoublac.html »}]

CONFRENCONTRE CULTURE