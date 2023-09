Cet évènement est passé Des histoires de tavernes, buvettes et autres cafés à La Baule-Escoublac Salle des Floralies La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Des histoires de tavernes, buvettes et autres cafés à La Baule-Escoublac Salle des Floralies La baule escoublac, 5 septembre 2023, La baule escoublac. Des histoires de tavernes, buvettes et autres cafés à La Baule-Escoublac Mardi 5 septembre, 18h00 Salle des Floralies Public « Au XVIIè siècle, Escoublac comptait quelques

tavernes. Mais déjà, les Romains, à la Ville

Massonnet, fréquentaient les thermopolia,

ancêtres des fast-food.

D’abord concentrés dans le bourg enfoui, les

cafés s’installèrent dans le bourg actuel.

L’arrivée du train en 1879 entraîna l’ouverture de

nombreux établissements, hauts lieux de

discussion et de convivialité.

Bernard Bertho contera l’histoire de ces cafés et

émaillera son propos de nombreuses

anecdotes ». Animé par Bernard Bertho

Bernard Bertho contera l'histoire de ces cafés et émaillera son propos de nombreuses anecdotes ». Animé par Bernard Bertho

Entrée libre

Salle des Floralies
Place des Salines 44500 La baule escoublac

2023-09-05T18:00:00+02:00 – 2023-09-05T20:00:00+02:00

