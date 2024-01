Cultiver l’esprit d’équipe et performer en collectif Salle des Floralies La baule, jeudi 15 février 2024.

Cultiver l’esprit d’équipe et performer en collectif Salle des Floralies La baule, jeudi 15 février 2024.

Cultiver l’esprit d’équipe et performer en collectif En partenariat avec la ville de La Baule -Escoublac, le CJD organise une conférence/événement ouverte à tous, avec comme invité exceptionnel Marc Lièvremont, Champion de France et Vice-champion du… Jeudi 15 février, 18h30 Salle des Floralies undefined: 45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T18:30:00+01:00 – 2024-02-16T04:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T18:30:00+01:00 – 2024-02-16T04:30:00+01:00

En partenariat avec la ville de La Baule -Escoublac, le CJD organise une conférence/événement ouverte à tous, avec comme invité exceptionnel Marc Lièvremont, Champion de France et Vice-champion du monde de Rugby qui interviendra sur la thématique suivante : “Cultiver l’esprit d’équipe et performer en collectif » .Cette conférence sera suivie d’un cocktail dinatoire.

L’entrée est à 45€ et la réservation se fait via le lien suivant : https://my.weezevent.com/pleniere-ouverte-cjd-avec-marc-lievremont.

Salle des Floralies Place des salines 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cultiver-lesprit-de-quipe-et-performer-en-collectif-la-baule.html »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1587, « description »: « Cultiver l’esprit d’u00e9quipe et performer en collectif Ancien joueur de rugby u00e0 XV et u00e0 sept. Champion de France en 1998 avec le Stade Franu00e7ais, Marc Liu00e8vremont compte 25 su00e9lections en Equipe de France entre 1995 et 1999, avec laquelle il remporte le Grand Chelem en 1998 et devient Vice-champion du Monde en 1999. En tant quu2019entrau00eeneur de haut niveau, il ru00e9ussit u00e0 faire monter lu2019US Dax dans le Top 14 en 2007. La mu00eame annu00e9e, il accepte le poste de su00e9lectionneur du XV de France pour remporter le Grand Chelem en 2010 et u00eatre Vice-champion du Monde en 2011. Ce palmaru00e8s joueur/entraineur unique dans lu2019histoire du rugby franu00e7ais, confu00e8re aujourdu2019hui u00e0 Marc Liu00e8vremont une u00e9coute toute particuliu00e8re en tant que Chroniqueur, pour les quotidiens Le Monde et Sud Ouest, puis pour Canal +comme Commentateur de matches ou Consultant dans les u00e9missions Les Spu00e9cialistes rugby et le Canal Rugby Club. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Plu00e9niu00e8re ouverte CJD avec Marc Liu00e8vremont », « thumbnail_url »: « https://gallery.weezevent.com/15735/sites/newFile_JSOdumU.jpeg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/pleniere-ouverte-cjd-avec-marc-lievremont », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 2245}, « link »: « https://my.weezevent.com/pleniere-ouverte-cjd-avec-marc-lievremont »}]

CONFRENCONTRE ECO