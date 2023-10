Grand Loto – Dimanche 8 Octobre 2023 – Lions Club La Baule Océane Salle des Floralies La baule, 8 octobre 2023, La baule.

Grand Loto – Animé par Gilles – Organisé par le Lions Club International La Baule Océane

Organisé dans le cadre d’Octobre Rose et au profit de la Ligue contre le Cancer.

Rendez-vous pour le Grand Loto, Salle des Floralies à La Baule, dimanche 08 octobre 2023 à partir de 14h (Ouverture des portes à partir de 12h00).

Bar et restauration sur place.

42 Parties.

Tarif des cartes :

x1 carte : 3€

x3 cartes : 8€

x4 cartes : 10€

x6 cartes + 1GRATUITE :15€

x8 cartes + 1 GRATUITE : 20€

A gagner, plus de 3000€ de lots en Bons d’achats Carrefour

1 x 800€

1 x 300€

1 x 150€

1 x 100€

3 x 80€

3 x 70€

3 x 60€

3 x 50€

12 x 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-09T00:00:00+02:00

