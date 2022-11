Festival Super Baule Blues Night Salle des Floralies La baule Catégories d’évènement: La baule

Super Baule Blues Night Ouverture des portes pour la soirée à 18h 18h45: La scène sera offerte à un jeune groupe amateur originaire de la Presqu'île guérandaise pour son tout premier concert… Salle des Floralies Place des Salines 44500 La baule

19h30: Lefty Dom. Conférence et présentation des instruments faits à base de boites de cigares ou encore bidons d’huile, appelés Cigar-Box.

20h30: Concert proposé par les «Rolling Dominoes». Dans la plus pure tradition de la Nouvelles Orléans, nous offrirons un hommage au grand Fats Domino.

22h00 : Mike Sanchez,

Reconnu par ses pairs comme l’un des plus talentueux pianistes de Blues, ce roi du Boogie Woogie a entamé une carrière solo qui fait fureur partout où il joue. Avec des collaborations comme Eric Clapton, Jeff Beck, Bill Wyman, Gary Brooker ou encore Sir Paul Mc Cartney, il est nul besoin d’autres références pour être sûr de passer un moment d’exception. Accompagné par la fine fleur des bluesmen nantais en la personne de Max Génouël et Hugo Devier, vous aurez beaucoup de peine à

rester immobile.

23h30 : Housse Band Final Jam

House Band, c’est avec le Blues Legacy, groupe bien implanté sur la Presqu’île Guérandaise, qui a l’habitude d’accompagner de nombreux artistes, Lucky Peterson, Boney Fields, James Andrews, Sanséverino, que nous allons clôturer cette magnifique soirée.

En invitant tous les artistes qui se sont produits durant cette journée à partager la scène avec eux, le House Band finira par une Jam explosive et endiablée.

01h30 : Fin de la SUPER BAULE BLUES NIGHT Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Baule, Guérande et du Pouliguen ou par téléphone au 02 40 24 34 44

