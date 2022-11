Blues dans le Bayou Salle des Floralies, 10 décembre 2022, La baule.

Entrée libre: 0

Blues dans le Bayou Spectacle pédagogique et ludique pour apprendre au jeune public l’histoire du Blues, de ses origines aux formes les plus modernes, et son relation avec les évènements historiq…

Salle des Floralies Place des Salines 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Spectacle pédagogique et ludique pour apprendre au jeune public l’histoire du Blues, de ses origines aux formes les plus modernes, et son relation avec les évènements historiques et culturels. Présentation animée par deux artistes qui enchantent et émerveillent les enfants en les faisant participer au spectacle.

« Elmor Jazz » – accordéon Cajun, Harmonica, Chant

« Jimmy Jazz » – guitar accoustique, ukelélé, percussions, chant

Spectacle suivi d’un gouter offert



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T16:30:00+01:00

2022-12-11T02:30:00+01:00