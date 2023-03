Exposition Philatélique Interrégionale PHILAOUEST 2023 Salle des Floralie s La baule Catégories d’Évènement: La baule

Exposition Philatélique Interrégionale des groupements philatéliques de la Seine à la Charente sur le thème de l’eau et de l’environnement

Organisée par le Cercle Philatélique de la Baule et de la Presqu’île Guérandaise Samedi 22 avril 2023:

Ouverture de l’exposition de 9 à 18h avec bureau de poste temporaire

Animations et visites guidées

16h Conférence : « 1939/1945 les camps d’internement pour indésirables dans l’ouest de la France » par Guy MARCHOT Dimanche 23 avril 2023:

Ouverture de l’exposition de 9 à 17h avec bureau de poste temporaire

Animations et visites guidées

17h Proclamation du palmarès et remise des prix Entrée gratuite Pour nous suivre sur les réseaux sociaux:

