Marché de Noël à L’Absie Salle des fêtes Yvonne Limoge L’Absie, 3 décembre 2023, L'Absie.

L’Absie,Deux-Sèvres

Marché de Noël avec de nombreux exposants. Vous pourrez trouver des produits locaux, bijoux, spécialités, beauté, des idées cadeaux pour Noël.

Buvette et restauration sur place ou à emporter (tartiflette/salade/éclair: 12.50 € par adulte et 6.50 € par enfant) et bien sur l’arrivée du père noël à partir de 16 h..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes Yvonne Limoge

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with numerous exhibitors. You’ll find local products, jewelry, specialties, beauty and gift ideas for Christmas.

Refreshments and take-away food (tartiflette/salade/éclair: 12.50 ? per adult and 6.50 ? per child) and, of course, the arrival of Santa Claus from 4 pm.

Mercado navideño con numerosos expositores. Podrás encontrar productos locales, joyas, especialidades, belleza e ideas para regalar en Navidad.

Refrescos y comida para llevar (tartiflette/ensalada/éclair: 12,50 € por adulto y 6,50 € por niño) y, por supuesto, la llegada de Papá Noel a partir de las 16:00 h.

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern. Sie können lokale Produkte, Schmuck, Spezialitäten, Schönheitspflege und Geschenkideen für Weihnachten finden.

Getränke und Speisen vor Ort oder zum Mitnehmen (Tartiflette/Salat/Eclair: 12,50 ? pro Erwachsener und 6,50 ? pro Kind) und natürlich die Ankunft des Weihnachtsmanns ab 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Bocage Bressuirais