Festival du jeu en Pays Morcenais – Ygos-Saint-Saturnin Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin, 26 octobre 2023, Ygos-Saint-Saturnin.

Ygos-Saint-Saturnin,Landes

La légende des Damagnacs –

Découvrez la légende des Damagnacs et tentez de libérer ce peuple – Grand jeu en équipe.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 11:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



The legend of the Damagnacs –

Discover the legend of the Damagnacs and try to free this people – Great team game

La leyenda de los Damagnacs –

Descubre la leyenda de los Damagnacs e intenta liberar a este pueblo – Gran juego de equipo

Die Legende der Damagnacs – –

Entdecke die Legende der Damagnacs und versuche, dieses Volk zu befreien – Großes Teamspiel

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Morcenx