Repair Café de Wangen Salle des fêtes Wangen, 21 octobre 2023, Wangen.

Repair Café de Wangen Samedi 21 octobre, 09h30, 14h00 Salle des fêtes

Vous êtes en froid avec votre grille-pain ? Votre aspirateur est à bout de souffle ? Votre bicyclette a les roues qui frottent ? Vous possédez un jouet bancal, un ordinateur qui rame, un vêtement à raccommoder ?

Les jeter ? Pas question !

La salle des fêtes de Wangen se transforme en atelier de réparation le 21 octobre 2023.

ENTREE LIBRE, sans rendez-vous.

De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, plusieurs réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à réparer tout ce que vous avez à réparer. Outils et matériel sont également disponibles sur place.

On apporte au Repair Café les objets en panne ou en mauvais état : grille-pain, lampes, sèche-cheveux, aspirateur, ordinateur, vélos, jouets, vêtements, bref tout ce qui ne marche plus est bienvenu, et aura peut-être la chance d’une seconde vie. Les réparateurs du Repair Café ont presque toujours la main heureuse.

En préconisant la réparation, le Centre Social et Familial de l’AGF (Association Générale des Familles) veut contribuer à réduire les montagnes de déchets et lutter contre l’obsolescence programmée.

En une année, nos Repair Cafés ont évité plus d’une tonne de déchets !

Le Repair Café veut aussi être un lieu de rencontre où les habitants du bourg apprennent à se connaître autrement, et où ils découvrent que connaissances pratiques et expertise ne manquent pas près de chez eux.

Réparer ne permet pas seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de précieuses matières premières, et contribue ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Repair Café veut surtout être une expérience ludique et gratifiante de la réparation, qui s’avère souvent très simple.

L’AGF organise régulièrement un Repair Café dans l’un des villages de la Communauté de Communes Mossig et Vignoble.

Salle des fêtes Rue des Jardins 67520 Wangen Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00

RCMV