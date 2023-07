MARIE ITURRALDE SE RODE À LA PERFECTION SALLE DES FETES Vrécourt, 27 octobre 2023, Vrécourt.

Vrécourt,Vosges

Avec une mère professeur des écoles qui ne comprend pas qu’être humoriste est un métier et un père infirmier en psychiatrie qui se prend pour son manager, Marie s’en sort plutôt bien. Souvent décrite comme quelqu’un de pas aimable, elle se confie sur ses angoisses au quotidien et nous fait part de ses anecdotes les plus improbables. Marie nous livre dans son spectacle un humour sincère et authentique.

À partir de 10 ans.

Spectacle organisé dans le cadre du festival Histoires d’en rire.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Tout public

Vendredi 2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 22:00:00. 0 EUR.

SALLE DES FETES

Vrécourt 88140 Vosges Grand Est



With a mother who’s a school teacher and doesn’t understand that being a comedian is a profession, and a father who’s a psychiatric nurse and thinks he’s her manager, Marie gets by pretty well. Often described as an unlovable person, she confides in us about her daily anxieties and shares her most unlikely anecdotes. Marie delivers sincere, authentic humor in her show.

For ages 10 and up.

Show organized as part of the Histoires d’en rire festival.

Free admission, subject to availability

Con una madre que es maestra de escuela y no entiende que ser humorista es un trabajo, y un padre que es enfermero psiquiátrico y se cree su manager, Marie se las apaña bastante bien. A menudo descrita como una persona antipática, nos confía sus angustias cotidianas y comparte algunas de sus anécdotas más inverosímiles. El humor de Marie es sincero y genuino.

A partir de 10 años.

Espectáculo organizado en el marco del festival Histoires d’en rire.

Entrada gratuita hasta completar aforo

Mit einer Mutter, die als Lehrerin arbeitet und nicht versteht, dass Komiker ein Beruf ist, und einem Vater, der als Krankenpfleger in der Psychiatrie arbeitet und sich für ihren Manager hält, kommt Marie ziemlich gut zurecht. Sie wird oft als unsympathisch beschrieben und erzählt von ihren täglichen Ängsten und den unwahrscheinlichsten Anekdoten. Marie liefert uns in ihrer Show einen ehrlichen und authentischen Humor.

Ab 10 Jahren.

Die Vorstellung findet im Rahmen des Festivals Histoires d’en rire statt.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

