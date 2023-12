CONCERT « MA RÉGION VIRTUOSE » À VOUVANT Salle des fêtes Vouvant, 3 décembre 2023, Vouvant.

Vouvant,Vendée

Vingt ans après ses premières notes, « La Folle journée en région » devient « Ma Région Virtuose ». La musique classique y sera toujours la grande star et elle résonnera à Fontenay-le-Comte et Vouvant du 26 au 28 janvier 2023..

2024-01-28 fin : 2024-01-28 16:45:00. .

Salle des fêtes

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



Twenty years after its first notes, « La Folle journée en région » becomes « Ma Région Virtuose ». Classical music will still be the star of the show, and will resound in Fontenay-le-Comte and Vouvant from January 26 to 28, 2023.

Veinte años después de sus primeras notas, « La Folle journée en région » se convierte en « Ma Région Virtuose ». La música clásica seguirá siendo la protagonista, y resonará en Fontenay-le-Comte y Vouvant del 26 al 28 de enero de 2023.

Zwanzig Jahre nach seinen ersten Noten wird « La Folle journée en région » zu « Ma Région Virtuose ». Die klassische Musik wird dort immer der große Star sein und vom 26. bis 28. Januar 2023 in Fontenay-le-Comte und Vouvant erklingen.

Mise à jour le 2023-11-29 par Vendée Expansion