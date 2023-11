Ma Région Virtuose à Vouvant Salle des fêtes Vouvant Catégories d’Évènement: Vendée

Vouvant Ma Région Virtuose à Vouvant Salle des fêtes Vouvant, 28 janvier 2024, Vouvant. Ma Région Virtuose à Vouvant Dimanche 28 janvier 2024, 16h00 Salle des fêtes 8€ Ma Région Virtuose Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous. DIMANCHE 28 JANVIER 2024 16h00 – Salle des fêtes (45’) Les Ombres

Fiona McGown mezzo-soprano

Margaux Blanchard viole de gambe

Sylvain Sartre traverso

“Folk Songs – Lucky Charm”

Traversant les âges, les timbres de la viole de gambe et du traverso associés au mezzo mystérieux de Fiona McGown reviennent aux origines populaires de la musique dans son rôle essentiel de conteuse d’histoires. Haydn, Ravel, Britten, Berio… tous ont honoré les traditions folkloriques, comme avant eux les grands compositeurs baroques – Monteverdi, Purcell, Rameau, Couperin -, et de nos jours des virtuoses de la folk parmi lesquels le compositeur américain Sufjan Stevens. BILLETTERIE Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023 à l’Espace Culturel René Cassin-La Gare à Fontenay-le-Comte.

Mardis, jeudis de 13h30 à 18h ; mercredis et vendredis de 13h30 à 19h et les samedis 6, 13, 20 janvier de 10h à 12h. Espace Culturel René Cassin – La Gare – Service Billetterie

avenue de La Gare 85200 Fontenay-le-Comte

Tél : 02 51 00 05 00

Le 28 janvier : ouverture de la billetterie sur place 40 mn avant le concert.

Moyens de paiement : chèque, espèces, e.pass jeunes, carte bancaire et courrier accompagné d’un règlement par chèque. ACCESSIBILITE La salle des fêtes de Vouvant est accessible aux personnes à mobilité réduite. En faire part lors de la réservation. Salle des fêtes 11 Rue Theodolin, 85120 Vouvant Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 00 05 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

