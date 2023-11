Concert hommage: Ferrat en hiver Salle des fêtes Voutezac Catégories d’Évènement: Corrèze

Voutezac Concert hommage: Ferrat en hiver Salle des fêtes Voutezac, 26 novembre 2023, Voutezac. Voutezac,Corrèze .

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle des fêtes

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-02 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Voutezac Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Voutezac Departement Corrèze Lieu Ville Salle des fêtes Voutezac latitude longitude 45.2900285;1.42400978

Salle des fêtes Voutezac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voutezac/