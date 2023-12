Soirées théatre 2024 Salle des fêtes Vouhé, 20 janvier 2024 20:30, Vouhé.

Vouhé,Deux-Sèvres

L’Association rencontres et loisirs de Vouhé, présente ses soirées théâtres 2024.

Vendredi et samedi 20h30 précises (ouverture des portes à 20h00), dimanche 14h30 précises (ouverture des portes à 14h00).

Tarifs : 9€ sur chaise/gratuit pour les – de 14 ans sur banc.

RDV à la salles des fêtes de Vouhé aux dates mentionnées sur l’affiche ci-joint.

Réservations à partir du 2 janvier 2024 au 05 49 64 40 80 ou au 05 49 69 90 72..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

Salle des fêtes

Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Association rencontres et loisirs de Vouhé, presents its 2024 theater evenings.

Friday and Saturday 8.30pm sharp (doors open at 8pm), Sunday 2.30pm sharp (doors open at 2pm).

Prices: 9? on chair/free for under-14s on bench.

Meet at the Vouhé village hall on the dates indicated on the attached poster.

Reservations from January 2, 2024 on 05 49 64 40 80 or 05 49 69 90 72.

La Association rencontres et loisirs de Vouhé presenta sus veladas teatrales 2024.

Viernes y sábado a las 20.30 h en punto (apertura de puertas a las 20 h), domingo a las 14.30 h en punto (apertura de puertas a las 14 h).

Precios: 9? en silla/gratuito para menores de 14 años en banco.

Cita en el ayuntamiento de Vouhé en las fechas indicadas en el cartel adjunto.

Reservas a partir del 2 de enero de 2024 en el 05 49 64 40 80 o 05 49 69 90 72.

Die Association rencontres et loisirs de Vouhé, präsentiert ihre Theaterabende 2024.

Freitag und Samstag pünktlich um 20:30 Uhr (Türöffnung um 20:00 Uhr), Sonntag pünktlich um 14:30 Uhr (Türöffnung um 14:00 Uhr).

Preise: 9? auf dem Stuhl/kostenlos für Kinder unter 14 Jahren auf der Bank.

RDV in der Festhalle von Vouhé zu den auf dem beigefügten Plakat genannten Terminen.

Reservierungen ab dem 2. Januar 2024 unter 05 49 64 40 80 oder 05 49 69 90 72.

Mise à jour le 2023-12-06 par CC Val de Gâtine