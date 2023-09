Diner Dansant Salle des fêtes Vouhé, 7 octobre 2023, Vouhé.

Vouhé,Deux-Sèvres

Diner dansant organisé par l’amicale des donneurs de sang bénévoles de Vouhé-Beaulieu animé par Daves animation.

Rdv le samedi 7 octobre 2023 à 20h à la salles des fêtes de Vouhé.

25€ par personnes.

Chaque famille de donneurs a la possibilité d’inviter des amis, se faire inscrire au bar de Régis Elois, avant le 28 septembre.

05 49 95 12 70.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fêtes

Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Dinner dance organized by the Vouhé-Beaulieu voluntary blood donor association, with entertainment by Daves animation.

Saturday, October 7, 2023 at 8pm at the Vouhé village hall.

25? per person.

Each donor family is welcome to invite friends. Please register at Régis Elois’ bar before September 28.

05 49 95 12 70

Cena-baile organizada por la asociación de donantes voluntarios de sangre de Vouhé-Beaulieu, con animación a cargo de Daves.

Sábado 7 de octubre de 2023 a las 20.00 h en la sala de fiestas del pueblo de Vouhé.

25? por persona.

Cada familia donante puede invitar a amigos. Se ruega inscribirse en el bar de Régis Elois antes del 28 de septiembre.

05 49 95 12 70

Diner Dansant organisiert vom Freundeskreis der freiwilligen Blutspender von Vouhé-Beaulieu unter der Leitung von Daves animation.

Treffpunkt ist am Samstag, den 7. Oktober 2023 um 20 Uhr in der Festhalle von Vouhé.

25? pro Person.

Jede Spenderfamilie hat die Möglichkeit, Freunde einzuladen. Lassen Sie sich vor dem 28. September in der Bar von Régis Elois registrieren.

05 49 95 12 70

