DREAM-ON VOLMERANGE Salle des fêtes Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines Catégories d’Évènement: Moselle

Volmerange-les-Mines

DREAM-ON VOLMERANGE Salle des fêtes, 22 avril 2023, Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines. DREAM-ON VOLMERANGE Rue des Écoles Salle des fêtes Volmerange-les-Mines Moselle Salle des fêtes Rue des Écoles

2023-04-22 10:00:00 – 2023-04-22 18:30:00

Salle des fêtes Rue des Écoles

Volmerange-les-Mines

Moselle Volmerange-les-Mines . Convention autour de la pop culture, de l’univers geek, mangas et du comics. Présence de plus de 40 exposants (librairie, figurines, illustrateur, jeux, espace tattoo flash). Au programme : concours et défilé cosplay ; démonstration de combat de sabre laser ; concert ; théâtre… Restauration sur place avec de nombreux choix : food truck et bubble tea ! dreamland-metz@orange.fr +33 3 87 76 19 96 http://dreamland-metz.fr/ Salle des fêtes Rue des Écoles Volmerange-les-Mines

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Volmerange-les-Mines Autres Lieu Volmerange-les-Mines Adresse Volmerange-les-Mines Moselle Salle des fêtes Rue des Écoles Ville Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines Departement Moselle Tarif Lieu Ville Salle des fêtes Rue des Écoles Volmerange-les-Mines

Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/volmerange-les-mines volmerange-les-mines/

DREAM-ON VOLMERANGE Salle des fêtes 2023-04-22 was last modified: by DREAM-ON VOLMERANGE Salle des fêtes Volmerange-les-Mines 22 avril 2023 Moselle Rue des Écoles Salle des fêtes Volmerange-les-Mines Moselle Salle des fêtes Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines

Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines Moselle