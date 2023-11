Salon de la rénovation énergétique du Frontonnais Salle des fêtes VLB Villeneuve-lès-Bouloc, 25 novembre 2023, Villeneuve-lès-Bouloc.

Réduire la consommation d’énergie de nos logements est non seulement un geste sain pour la planète, c’est aussi un geste responsable pour nos budgets. Et toutefois, investir pour consommer moins et mieux n’est pas toujours facile, pour tout un tas de raisons… Changer le vitrage, isoler les combles, installer une pompe à chaleur… ? Quelle est la solution qui me convient le mieux ? À quelles aides suis-je éligible et comment puis-je y accéder ? Comment trouver le bon artisan ? Nous nous sommes tous posés ces questions et, trop souvent, nous avons abandonné avant même de commencer.

Pour vous aider à y répondre, vous faire rencontrer les artisans du territoire ou simplement pour vous donner les meilleurs conseils, la CC du Frontonnais vous invite au Salon de la rénovation énergétique du Frontonnais.

Le samedi 25 novembre, de 10h à 17h, à la Salle des Fêtes de Villeneuve-lès-Bouloc, venez rencontrer des professionnels Reconnus Garants de l’Environnement (RGE) et dialoguer avec des conseillers en énergie qui sauront répondre à toutes vos questions.

L’entrée est libre.

Pensez juste à vous munir de votre fiche d’imposition.

L’événement est organisé par la CC du Frontonnais en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Salle des fêtes VLB 31620 Villeneuve-lès-Bouloc Villeneuve-lès-Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie

CC du Frontonnais