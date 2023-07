Virolot de juillet Salle des fêtes Vire-sur-Lot, 21 juillet 2023, Vire-sur-Lot.

Vire-sur-Lot,Lot

Foodtruck de Cabanana et concert de Bitter Sweet!.

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-21 . EUR.

Salle des fêtes

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie



Cabanana foodtruck and concert by Bitter Sweet!

¡Cabanana foodtruck y concierto de Bitter Sweet!

Foodtruck von Cabanana und Konzert von Bitter Sweet!

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CVL Vignoble