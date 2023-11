Marché de Noël Salle des Fêtes Virazeil Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Virazeil Marché de Noël Salle des Fêtes Virazeil, 10 décembre 2023, Virazeil. Virazeil,Lot-et-Garonne Artisanat & Gastronomie. Présence du Père Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Salle des Fêtes

Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Crafts & Gastronomy. Presence of Santa Claus. Artesanía y gastronomía. Papá Noel estará presente. Kunsthandwerk & Gastronomie. Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

