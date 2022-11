Faites de la soupe Salle des Fêtes, Vira (09)

avec Loop, Trad & EMMAUS Salle des Fêtes, Vira (09) Salle des Fêtes, 09120 Vira, France [{« link »: « mailto:zartsendouc@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39177 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Enfin le 3eme concours de soupe de la vallée du Douctouyre ! Venez partager votre recette secrète de soupe, celle de votre grand-mère ou de votre ami de l’autre bout du monde, dégustez celle du voisin et repartez peut-être avec un des nombreux lots à gagner ! Entrée gratuite si vous arrivez avec une soupe, sinon dégustation des soupes et Bal à 8€. Inscription conseillée pour les chefs soupiers et soupières ! Le concours sera suivi d’un bal avec Loop, Trad & Emmaus, un solo athypique de musique trad et de bric à brac, histoire de digérer tout ça en dansant… Dégustation des soupes dès 19h, remise des prix vers 20h30, Bal en suivant, jusqu’à épuisement des danseurs ! Buvette et crêpes sur place. Réservations au 06 33 93 62 24 et zartsendouc@gmail.com source : événement Faites de la soupe publié sur AgendaTrad

