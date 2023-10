La tête en friche salle des fêtes Vinsobres, 21 octobre 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

L’Abeille Vinsobraise propose un spectacle théatral de la Compagnie Les Affamés. Spectacle tout public à partir de 10 ans.

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 21:30:00. EUR.

salle des fêtes

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L’Abeille Vinsobraise presents a theatrical show by Compagnie Les Affamés. Show for all ages 10 and up

L’Abeille Vinsobraise presenta un espectáculo teatral a cargo de la Compagnie Les Affamés. Espectáculo para todas las edades a partir de 10 años

Die Abeille Vinsobraise bietet eine Theateraufführung der Compagnie Les Affamés. Aufführung für alle Zuschauer ab 10 Jahren

