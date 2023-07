Concert de la chorale de Colmar Salle des Fêtes Vinsobres, 3 août 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

Concert de la chorale de Colmar suivi d’un verre d’amitié..

2023-08-03 19:00:00 fin : 2023-08-03 . .

Salle des Fêtes

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by the Colmar choir, followed by a friendly drink.

Concierto del coro de Colmar seguido de una copa amistosa.

Konzert des Chors aus Colmar mit anschließendem Umtrunk.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale