Soirée dansante salle des fêtes Vinsobres, 15 juin 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

L’Abeille Vinsobraise vous invite à la soirée de clôture de l’année dansante avec Stéphane BARON. Entrée libre .Buvette sur place.

2023-06-15 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-15 . .

salle des fêtes

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L’Abeille Vinsobraise invites you to the closing evening of the dancing year with Stéphane BARON. Free admission

L’Abeille Vinsobraise le invita a la velada de clausura del año de baile con Stéphane BARON. Entrada gratuita, refrescos in situ

Die Abeille Vinsobraise lädt Sie zum Abschlussabend des Tanzjahres mit Stéphane BARON ein. Freier Eintritt, Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale