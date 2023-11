les 10 heures de Vinon Salle des fêtes, Vinon-sur-Verdon (83) les 10 heures de Vinon Salle des fêtes, Vinon-sur-Verdon (83), 13 janvier 2024, . les 10 heures de Vinon Samedi 13 janvier 2024, 15h00 Salle des fêtes, Vinon-sur-Verdon (83) 0 de 15 h à 1h du matin à la Salle des fêtes de Vinon-sur-Verdon aura lieu les 10 heures de bal de Vinon 10 heures de « bal non-stop » La danse sera en continu il n’y aura donc pas de buffet partagé, à chacun de prévoir son repas individuel tiré du sac (aucun couvert ne sera fourni). Participation libre – Buvette – Bar à soupes (si vous voulez vous pouvez amener votre bol) Organisé par Trad et Ridera tradetridera@hotmail.fr source : événement les 10 heures de Vinon publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Vinon-sur-Verdon (83) Salle des fêtes, 83560 Vinon-sur-Verdon, France [{« link »: « mailto:tradetridera@hotmail.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46778 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk

