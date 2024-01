Driiingue Dingue Song Salle des fêtes Villeneuve-lès-Bouloc, 27 janvier 2024, Villeneuve-lès-Bouloc.

Driiingue Dingue Song Samedi 27 janvier 2024, 17h00 Salle des fêtes Enfant : gratuit / 6 € à partir de 12 ans.

Début : 2024-01-27T17:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:45:00+01:00

Fin : 2024-01-27T17:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:45:00+01:00

Que faire le dimanche ? Rester en pyjama toute la journée autour d’un petit déjeuner qui n’en finit plus, tout en écoutant de la musique, ça, c’est une idée qu’elle est bonne ! Pupuce et Nono, deux personnages drôlement loufoques, se réveillent tout en douceur et, entre deux tasses de thé, vous embarquent dans un monde surprenant tantôt tendre et émouvant, tantôt fougueux et dansant.

Dans cet imaginaire débridé, vous croiserez tour à tour une mouche déprimée, un éléphant bigleux, une libellule qui s’aime s’aime s’aime et encore bien d’autres personnages.

Réservation des billets :

– A la médiathèque

– Sur la billetterie en ligne

Salle des fêtes Chemin du 8 mai Villeneuve-lès-Bouloc Villeneuve-lès-Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie