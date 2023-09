Spectacle « Les petites casseroles que tu trimballes » Salle des fêtes Villeneuve-lès-Bouloc, 12 novembre 2023, Villeneuve-lès-Bouloc.

Spectacle « Les petites casseroles que tu trimballes » Dimanche 12 novembre, 16h30 Salle des fêtes Enfant gratuit / 6 € à partir de 12 ans

SPECTACLE FAMILIAL

Une clown-vagabonde trimballe une casserole. Guidée par le vent, son errance l’amène jusqu’à un lieu abandonné où les objets témoignent d’une vie passée. De la mousse de savon déborde et se transforme en petites créatures marionnettiques, des vieilles casseroles qui ressemblent à la sienne tremblent, le lieu semble être habité.

Les souvenirs de sa vie passée ressurgissent quand les objets s’animent la plongeant en quête d’identité. Des casseroles, on en trimballe tous mais pas pour les mêmes raisons.

Un spectacle sans parole, visuel et poétique. Accessible aux malentendants.

Tout public à partir de 5 ans.

Salle des fêtes Chemin du 8 mai Villeneuve-lès-Bouloc Villeneuve-lès-Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:15:00+01:00

