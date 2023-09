Atelier Baleti salle des fêtes, Villeneuve-lès-Béziers (34) Atelier Baleti salle des fêtes, Villeneuve-lès-Béziers (34), 10 novembre 2023, . Atelier Baleti Vendredi 10 novembre, 18h30 salle des fêtes, Villeneuve-lès-Béziers (34) au chapeau 18h30- 19h30: apprentissage d’une danse nouvelle 19h30: repas tiré du sac 20h15- 21h30: BALETI source : événement Atelier Baleti publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Villeneuve-lès-Béziers (34) 4, Rue de la Source

