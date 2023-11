Soirée choucroute Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-de-Duras Soirée choucroute Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras, 25 novembre 2023, Villeneuve-de-Duras. Villeneuve-de-Duras,Lot-et-Garonne Soirée choucroute.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle des fêtes

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut evening Noche de chucrut Sauerkraut-Abend Mise à jour le 2023-10-30 par OT du Pays de Duras – CDT47 Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-de-Duras Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Villeneuve-de-Duras Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras latitude longitude 44.7360424;0.23605837

Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-de-duras/