Soirée Berticot Nouveau Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras, 18 novembre 2023, Villeneuve-de-Duras.

Villeneuve-de-Duras,Lot-et-Garonne

Vente exclusive des primeurs Berticot et d’une sélection de cuvées. Restauration sur place avec vente à l’assiette de charcuterie, moules/frites, fromages, desserts, café….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Exclusive sale of Berticot primeur wines and a selection of vintages. Catering on the spot with sale of cold cuts, mussels/french fries, cheeses, desserts, coffee…

Venta exclusiva de vinos Berticot primeur y una selección de añadas. Catering in situ con venta de embutidos, mejillones/patatas fritas, quesos, postres, café…

Exklusivverkauf der Primeurweine von Berticot und einer Auswahl an Cuvées. Verpflegung vor Ort mit Tellerverkauf von Wurstwaren, Muscheln/Pommes frites, Käse, Desserts, Kaffee…

Mise à jour le 2023-11-03 par OT du Pays de Duras – CDT47