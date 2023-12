Réveillon Salle des fêtes Villeneuve, 1 décembre 2023, Villeneuve.

Villeneuve,Aveyron

A partir de 21h, venez réveillonner à Villeneuve avec Accor’Danse !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle des fêtes

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie



From 9pm, come and celebrate New Year’s Eve in Villeneuve with Accor’Danse!

A partir de las 21.00 h, venga a celebrar la Nochevieja en Villeneuve con Accor’Danse

Ab 21 Uhr: Silvester in Villeneuve mit Accor’Danse!

