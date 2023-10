Concert à Villegouge – Le Trio « Entre Ciel et Terre » salle des fêtes Villegouge, 21 octobre 2023, Villegouge.

Villegouge,Gironde

Le Trio « Entre Ciel et Terre » vous présente en chansons : Les âmes libres

Hélène, Jean, Irina Auteurs- Compositeurs Interprètes

Entrée libre

Avec participation au chapeau.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 21:30:00. EUR.

salle des fêtes

Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Trio « Entre Ciel et Terre » presents in song : Les âmes libres

Hélène, Jean, Irina Songwriters Performers

Free admission

With participation by the hat

El trío « Entre Ciel et Terre » presenta una canción: Les âmes libres

Hélène, Jean, Irina Cantautores Intérpretes

Entrada libre

Con una contribución del sombrero

Das Trio « Entre Ciel et Terre » präsentiert Ihnen in Liedern : Die freien Seelen

Hélène, Jean, Irina Autoren- Komponisten Interpreten

Eintritt frei

Mit Teilnahme am Hut

Mise à jour le 2023-10-04 par OT du Fronsadais