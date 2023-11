Loto Salle des fêtes Villefranche-du-Périgord, 2 décembre 2023, Villefranche-du-Périgord.

Villefranche-du-Périgord,Dordogne

L’association T.I.S.E organise un loto au profit des enfants de l’école du Got.

Rendez-vous le samedi 2 décembre à 21h à la salle des fêtes de Villefranche du Périgord.

De nombreux lots à gagner !

Quine enfants

Sandwiches, crêpes, buvette sur place..

2023-12-02

Salle des fêtes

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The T.I.S.E association is organizing a lottery to benefit the children of the Got school.

Come and join us on Saturday December 2 at 9pm at the Salle des Fêtes in Villefranche du Périgord.

Lots of prizes to be won!

Children’s quine

Sandwiches, crêpes, refreshments on site.

La asociación T.I.S.E organiza una lotería en beneficio de los niños de la escuela Le Got.

Acércate el sábado 2 de diciembre a las 21:00 a la Sala de Fiestas de Villefranche du Périgord.

Podrás ganar muchos premios

Quine infantil

Bocadillos, crepes y refrescos.

Der Verein T.I.S.E. organisiert ein Lotto zugunsten der Kinder in der Schule von Le Got.

Treffpunkt ist am Samstag, den 2. Dezember um 21 Uhr im Festsaal von Villefranche du Périgord.

Es gibt zahlreiche Lose zu gewinnen!

Quine für Kinder

Sandwiches, Crêpes, Getränkestand vor Ort.

