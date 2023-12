Théâtre d’objets « Un Océan d’Amour » Salle des fêtes Villapourçon, 19 janvier 2024, Villapourçon.

Villapourçon Nièvre

2024-01-19 20:00:00

2024-01-19 23:00:00

Les rocambolesques mésaventures d’un marin pêcheur breton et de sa Bigoudène de femme déclinées dans un univers de papier.

Deux employés en blouses grises d’une quelconque administration construisent des bateaux en papier à longueur de journée. Au détour d’une feuille, ils plongent dans un univers décalé, où le papier dans tous ses états laisse libre cours à leur imagination. Ces deux grands enfants nous entraînent alors dans une aventure burlesque qui se déroule au large des côtes bretonnes.

Chaque matin, Monsieur part pêcher en mer. Mais ce jour-là, c’est lui qui est attrapé par un effrayant bateau usine. Madame part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé sur l’océan. Une odyssée épique, poétique et marionnettique, où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensées insignifiantes qui deviennent de grandes idées.

Les deux comédiens manipulateurs sont épatants de drôlerie et transforment un bureau et quelques feuilles de papier en odyssée maritime où souffle le vent du large !

Par la Cie La Salamandre, d’après la bande dessinée de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione

Mise en scène : Denis Athimon

Scénographie, construction, jeu et manipulation : Samuel Lepetit et Christophe Martin

Durée : 50 mn, public + 7 ans.

Salle des fêtes

Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



